Что делают грузовики и тракторы на древнем мусульманском кладбище Биш-Балта

Жители Адмиралтейской слободы бьют тревогу: на древнем мусульманском кладбище Биш-Балта, известном со времен Казанского ханства, появились рабочие со спецтехникой, более того, вблизи старинных надгробий периодически курсирует КАМАЗ. При этом никаких опознавательных знаков, объясняющих характер проводимых работ, нет. «Реальное время» выясняло, что происходит на кладбище Биш-Балта и что думают общественники и представители духовенства о тяжелой технике, разъезжающей чуть ли не по древним могилам.

Благоустроить и сохранить

В редакцию «Реального времени» обратился житель Адмиралтейской слободы Рустем Фаткуллин — накануне он и его соседи заметили, что на одном из самых древних кладбищ Казани вовсю кипит работа: у ворот шумно перемалывает ветки измельчитель древесины, а чуть подальше трактор сгружает мусор в кузов КАМАЗа, припаркованного буквально в нескольких сантиметрах от покосившихся старинных надгробий.

— Мы начали волноваться из-за того, что нет никакой информации о проводимых работах. Ни табличек, ничего. Просто, как у нас обычно бывает: приехали, разровняли — раз, и уже стоит коттедж, — рассказал нашему изданию неравнодушный казанец.

Прибыв на само кладбище, мы застали следующую картину: на территории у входа красовались массивные пеньки свежеспиленных деревьев, там же лежали поломанные ветки, которые постепенно собирали рабочие. Трактор к нашему приезду уже припарковали за забором, КАМАЗа на кладбище также не было, однако техника оставила после себя заметные следы.

Добродушный прораб, присутствовавший на месте, отказался называть свое имя, но объяснил, что его команда работает над расчисткой территории, а инициировали весь процесс казанские городские власти.

— Мы работаем здесь уже больше недели: убираем аварийные деревья, поросль. Затем последует их утилизация. Сегодня по срокам последний день, вывозим порубочные остатки. В целом мы расчистили площадку у ворот и больше ничего не трогали. Никаких строительных работ не ведется. Может, тут какие-то раскопки намечаются, — высказался собеседник нашего издания. — Сегодня была комиссия, которая сказала, что завтра они ставят бригаду и здесь будут восстанавливать забор.

Пресс-служба мэрии Казани подтвердила «Реальному времени» слова прораба: на кладбище Биш-Балта в Адмиралтейской слободе действительно ведутся работы по расчистке территории от мусора, поросли и аварийных деревьев. Заказчиком работ выступило Управление по организации ритуальных услуг исполкома города по согласованию с Комитетом внешнего благоустройства Казани. Исполнителем является ИП Борисов Сергей Евгеньевич (компания «Я — порядок», — прим. ред.).

— Данные мероприятия обусловлены неудовлетворительным состоянием мест захоронения и направлены на благоустройство всей территории кладбища. Кроме того, в настоящее время ведется разработка проекта археологических изысканий на данном кладбище в целях сохранения памятника археологии, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Тяжелая техника и древние захоронения

Текущее состояние кладбища действительно оставляет желать лучшего: большинство старинных надгробий раскололись или покосились, причем ускорить процесс разрушения зачастую помогают любители пожарить шашлыки на берегу реки. По словам местных жителей, некоторые уникумы перетаскивают надгробные камни и используют их в качестве скамеек. На этом фоне, а также учитывая, что в августе 2019-го кладбищу был присвоен статус объекта культурного наследия, удивляет, что по его территории сейчас курсируют КАМАЗы и тракторы.

— Это объект культурного наследия регионального значения в виде достопримечательного места. Я лично выступала экспертом этого проекта. Там есть утвержденный режим содержания, согласно которому никакие КАМАЗы туда заезжать не должны, — высказала свою позицию зампредседателя ТРО ВООПИиК Фарида Забирова.

Председатель РОО «Шура аксакалов — Совет старейшин РТ» Рауф Ибрагимов считает работы с применением тяжелой техники тревожным сигналом.

— Там было кладбище со времен Ивана Грозного, — говорит он. — Когда поднялась вода из-за ГЭС, половина кладбища оказалась затоплена. Грузовики и экскаваторы туда нельзя загонять. Если там работает техника, это опасный признак. Значит сломали, разобрали забор. С какой целью ее туда привезли — точно ли навести порядок или что-то строить?

В свою очередь, директор ООО «Прикладная археология» Константин Истомин отмечает недопустимость каких-либо работ на кладбище Биш-Балта без предварительных исследований археологов.

— До проведения археологических работ привозить сюда технику и работать ею нельзя. Сначала археологи должны исследовать памятник, только потом могут работать строители. Либо работы должны проводиться под наблюдением археологов. Насколько я знаю, проект (реконструкции Биш-Балты, — прим. ред.) был согласован. Свой раздел по сохранению наследия разрабатывали и археологи, — рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос корреспондента «Реального времени» о том, предупреждали ли сотрудников компании «Я — порядок» о запрете въезда КАМАЗов и тракторов на территорию кладбища, прораб сообщил следующее: «Эту работу можно провести небрежно буквально за два дня, а мы тут находимся почти полторы недели. Стараемся все делать аккуратно, чтобы ничего не упало. Ювелирная работа. Могу вам сказать, что техника, спецтехника по могилам не катается. Что касается консультаций, то мы работаем здесь одни. Приезжают люди, конечно, смотрят работу».

Пресс-служба мэрии Казани также успокаивает горожан: «Представители подрядчика осуществляют деятельность без причинения вреда местам захоронения и намогильным сооружениям».

Точку в этой истории, возможно, могла бы поставить помощник президента РТ Олеся Балтусова, однако на прямой вопрос редакции о том, позволительно ли тяжелой технике заезжать на территорию кладбища, она прислала приказ о включении Биш-Балта в реестр объектов культурного наследия. К слову, в документе обозначен ряд запретов, действующих на данной территории. В их числе — «проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия», а также «проведение инженерно-строительных работ, имеющих динамические воздействия и создающие условия увеличения транспортных потоков».

Кладбище времен Казанского ханства

Проект по постановке старинного мусульманского кладбища Биш-Балта на охрану, любезно предоставленный нашему изданию Олесей Балтусовой, содержал в себе, помимо прочего, интересную историческую справку. Так, в документе сообщается, что Биш-Балта первоначально было основано как кладбище одноименного населенного пункта, а существовало оно аж в период Казанского ханства.

«Археологические изыскания, проведенные в этих местах, показали, что селение Биш-Балта существовало не менее тысячи лет назад, соответственно, настолько же длительная история характеризует и кладбище этого поселения. На сегодняшний день в неповрежденном виде там сохранился лишь один памятник из гранита — известному религиозному деятелю шейху Билаледдину ал-Габиди ал-Бухари (1838—1918).

В результате проведения научно-исследовательской работы были выявлены и в текстологическом плане исследованы отдельные фрагменты 25 намогильных камней из Адмиралтейской слободы. Эти памятники, созданные на основе синтеза искусств (архитектуры, резьбы по камню, литературы и каллиграфии), до сих пор не были исследованы в наиболее полном объеме. На основе изученного материала можно сказать, что хронологические рамки этих памятников определяются XIX — нач. XX веков. Самый ранний зафиксированный памятник относится к 1861 году, а самый поздний — к 1929 году.

Тексты камней написаны на арабском и на татарском языках традиционного содержания. Вместе с аятами и сурами из Корана в некоторых эпитафиях встречаются и поэтические строки лирического содержания», — говорится в документе.

В нем же сообщается, что после строительства Куйбышевского водохранилища большая часть кладбища была затоплена, а остальная часть пришла в запустение, поросла деревьями и кустарниками.

«Перед затоплением в санитарных целях (во избежание размывания погребений) территория кладбища была засыпана слоем камней, которые можно проследить на незастроенной части кладбища. Во избежание подтопления дневной уровень территории кладбища (там, где находится лодочная станция и участок под строительство частного дома по соседству) неоднократно поднимался привозным грунтом. Среди камней, которые служат санитарной засыпкой, на территории кладбища встречаются фрагменты надгробий с сохранившимися надписями», — указано в проекте.

Лина Саримова, Василя Ширшова, Тимур Рахматуллин