О чем говорили на IX международном форуме «Ислам в мультикультурном мире» в Казанском университете

Борьба с экстремизмом и терроризмом — таков был лейтмотив IX международного форума «Ислам в мультикультурном мире», пленарное заседание которого прошло накануне в КФУ. Здесь же вспоминали слова главы государства о необходимости создавать положительный образ традиционного ислама, доверии президента РФ в адрес Рустама Минниханова и исламском неомодернизме.

«ИХ УЧАСТИЕ ГОВОРИТ ОБ ОБЩЕМ СТРЕМЛЕНИИ ПЕРЕКРЫТЬ ДОРОГУ РАСПРОСТРАНЕНИЮ НАСИЛИЯ, НЕТЕРПИМОСТИ И РАДИКАЛИЗМА»

Борьба с экстремизмом и терроризмом — таков был лейтмотив IX международного форума «Ислам в мультикультурном мире», пленарное заседание которого прошло накануне в КФУ. Заданный проректором вуза по общим вопросам Ришатом Гузейровым тон в начале беседы был впоследствии поддержан всеми участниками заседания. «В последние годы отличительной чертой форума является мониторинг религиозной ситуации и представление анализа в регионах России, современное состояние российского мусульманского сообщества», — отметил он.

Гузейров подчеркнул, что выбор КФУ в качестве площадки форума неслучаен. «Казань исторически является местом встречи Востока и Запада, всегда играла определяющую роль в азиатском векторе внешней и культурной политики российского государства. Достаточно вспомнить, что значительная часть имамов, проповедовавших в регионах Средней Азии и Сибири, получали свое религиозное образование именно в казанских медресе. После приобретения Казанским университетом статуса федерального, он взял курс на возрождение мирового уровня казанского востоковедения, обретение своей традиционной роли транслятора научного, культурного и общественно-политического диалога между Востоком и Западом», — добавил он. По словам проректора, неслучайно к работе форума привлекаются и видные представители мусульманской конфессии, в том числе из-за рубежа. «Участие их, а также представителей образовательной среды говорит об общем стремлении перекрыть дорогу распространению насилия, нетерпимости и радикализма, распахнуть двери культурной терпимости, достоинству и сотрудничеству», — зачитал он свой доклад.

Спикер также напомнил, что КФУ уже на протяжении 12 лет активно участвует в реализации федеральной целевой программы по подготовке специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама, главной целью которой является развитие практического исламоведения, включая исламоведческое образование, проведение мониторинга, ситуационных анализов, прогнозирование развития мировой и российской уммы, совершенствование мер по профилактике религиозного радикализма и экстремизма. Основными координаторами данного проекта в Татарстане выступают созданный в 2014 году на базе Института международных отношений КФУ Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования и международный координационный центр Islamica, который возглавляет доктор исторических наук, академик РАН Виталий Наумкин. «Особенно ценно, что под его руководством сформировалось экспертное сообщество, которое представляет взвешенные оценки происходящего и дает выверенные прогнозы», — подчеркнул Гузейров.

Подводя пятилетний итог работы ресурсного центра КФУ по развитию исламского и исламоведческого образования, заместитель руководителя Islamica Айдар Хабутдинов напомнил, что идея создания ресурсного центра, а также международного координационного центра обсуждалась еще в 1990-е годы. «Планируя вести работу в рамках таких структур, мы не хотели быть голыми теоретиками — по этой причине с начала деятельности центров приступили к выстраиванию сотрудничества со всей вертикалью, со всеми ступенями исламского образования в России в лице различных образовательных учреждений и научных центров, а также с нашими ключевыми партнерами в Москве в лице Института востоковедения и в Санкт-Петербурге в лице СПбГУ. Кроме того, мы поставили перед собой задачу работать не для себя — красивых уважаемых классиков, докторов и кандидатов, мы трудимся прежде всего для студенческого сообщества, следуем цели подготовки следующего поколения специалистов. В связи с этим стремимся к созданию научных трудов, которые одновременно могли бы выступать своего рода учебными пособиями, были бы включены в образовательный процесс, а не оставались невостребованными в некоем абстрактном пространстве», — отметил Хабутдинов. По его словам, именно поэтому неслучайно за одним столом собрались три ректора исламских вузов — Московского исламского университета, Российского исламского института и Болгарской исламской академии.

«ОДНОЙ ИЗ АКТУАЛЬНЫХ ЗАДАЧ В ИСЛАМСКОМ МИРЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ТЕРРОРИЗМУ И ЭКСТРЕМИЗМУ»

Тему борьбы с экстремизмом и терроризмом продолжил завотделом государственно-конфессиональных отношений аппарата президента Татарстана Ленар Салахов. Он подчеркнул, что волею исторических судеб татарскому народу была отведена роль основного связующего звена между мусульманским и православным миром. «Сегодня Татарстан и татарский народ продолжают успешно выполнять эту миссию, выстраивая культурные и экономические мосты между Востоком и Западом. В настоящее время одной из актуальных задач в исламском мире является противодействие терроризму и экстремизму. И ответ на такие многогранные вызовы со стороны научного сообщества и правительств государств должен быть комплексным. Уверен, что обеспечение обоснований ценностей культурно-цивилизационного многообразия современного мира, продуктивного взаимоуважительного сосуществования людей различных конфессий и убеждений способно выработать правовые и идеологические меры по недопущению распространения и пресечению распространения экстремизма и терроризма», — отметил он.

Салахов добавил, что президентом России Владимиром Путиным оказано высокое доверие президенту Татарстана Рустаму Минниханову возглавить группу стратегического видения «Россия — исламский мир», задачей которой является всемерное содействие дальнейшему сближению РФ с исламским миром. Выступающий сказал, что особые надежды возлагаются и на открывшуюся недавно Болгарскую исламскую академию, «в судьбе которой принимает участие и руководство нашей страны». «Академия призвана стать ведущим научно-образовательным и духовно-просветительским центром. Она уже выпустила первых докторов исламского богословия. Важно, чтобы они реализовали полученные знания в целях укрепления традиционных устоев мусульманской уммы, упрочения международного авторитета отечественной исламской богословской мысли и развития сотрудничества с ведущими международными исламскими центрами», — резюмировал завотделом государственно-конфессиональных отношений аппарата президента Татарстана.

«ПАССИВНОЕ ПОВТОРЕНИЕ ОКАЖЕТСЯ ПРОМАХОМ МИМО СМЫСЛОВОГО ЯДРА ИХ ИДЕЙ»

Судя по названию своего доклада, первый заместитель председателя духовного управления мусульман РФ, ректор Московского исламского института Дамир Мухетдинов уверен, что от исламского радикализма общество спасет модернизация исламских ценностей. Поприветствовав присутствующих от имени председателя СМР Равиля Гайнутдина, Мухетдинов отметил, что не раз выступал на тему исламского неомодернизма, и сразу же перешел к своему докладу под названием «Неомодернистские перспективы развития российской богословской школы».

Он обозначил, что нельзя забывать о том, что без напряженного интеллектуального и духовного труда российских джадидов конца XIX — первой половины XX века сегодняшняя беседа едва ли была бы возможна. «События прошлого — единственный источник будущего. Характер будущего в свою очередь определяется тем, вошли ли эти события в нашу жизнь по-настоящему понятыми или же нет, извлекли ли мы из них опыт. В современных исследованиях ученые должны опираться на знания, данные им предшественниками», — отметил ректор Московского исламского института.

По словам Мухетдинова, исламские неомодернисты работают в пространстве концептуального напряжения между живой традицией и мертвой. «Актуальность неомодернистского направления в развитии российской богословской школы обусловлена тем, что в нем мы встречаемся с продуктивным согласованием современных философских концепций, научных методик, революционных идей, дошедших из прошлого, исламской традиции, вниманием к локальному контексту и его связи с глобальной системой, а самое главное — с убедительным обоснованием правомерности данного согласования. При этом неомодернистские идеи не подлежат механическому воспроизводству в окончательных формулировках. Таким образом, наша задача — не повторить за выдающимися представителями неомодернизма, а продолжить их дело в специфических условиях российского мусульманства, поскольку пассивное повторение окажется промахом мимо смыслового ядра их идей», — отметил ученый.

При этом имам мечети Кул Шариф, заммуфтия Татарстана Ильфар Хасанов, единственный выступивший на татарском языке, отметил, что татары-мусульмане являются коренными жителями России и не нуждаются в адаптации и интеграции. «У нас нет такой проблемы. Мы здесь родились и выросли, мы не пришлый народ», — подчеркнул он.

«ОНИ МОГЛИ БЫ УЕХАТЬ, ЕСЛИ БЫ НЕ БИА»

Приветствуя участников форума, ректор Российского исламского института Рафик Мухаметшин обозначил, что исламские исследования развиваются в различных направлениях: исламоведение, история ислама и исламская теология. «Ислам в мультикультурном мире» — это площадка, где каждый год обсуждаются различные вопросы в рамках этих трех блоков. Хотелось бы, чтобы ее работа становилась все более плодотворной в обсуждении тех проблем, которые для нас являются насущными. Важно, чтобы мы делали нашу работу более предметной. К примеру, сегодня особое внимание следует уделить проведению исследований в области исламского права и исламской экономики. По исламскому праву можно найти только несколько диссертаций за последнее десятилетие. Пока эти темы являются крайне малоизученными», — привлек внимание присутствующих Мухаметшин.

На пленарном заседании форума выступил и ректор Болгарской исламской академии Данияр Абдрахманов. В своем докладе он остановился на задачах, которые стоят перед учреждением с момента его создания, — подготовка высококвалифицированных и конкурентоспособных богословов, составляющих кадровую элиту отечественного ислама; выработка единого подхода к концептуальным вопросам ислама в национальных интересах России и многовековых традиций российских мусульман; возрождение отечественного богословского наследия; осуществление просветительской деятельности, направленной на создание положительного образа традиционного ислама; противодействие идеологии экстремизма и терроризма; минимизации выезда российских мусульман в зарубежные страны. «Уже по итогам набора этого года в магистратуру мы видим, что вырос уровень поступающих. И можно с уверенностью сказать, что они могли бы уехать, если бы не БИА, а сейчас остаются у нас», — отметил он. Среди задач академии Абдрахманов также назвал создание уникальной российской богословской школы. «Мы бы хотели создать площадку для молодых исследователей и религиозных деятелей, которые уже через 10–15 лет будут решать, как и каким образом должна жить российская умма», — резюмировал ректор.

«НА ЭТОМ ФОРУМЕ МЫ ВИДИМ ЦЕЛЬНЫЙ И ПОЗИТИВНЫЙ ОБРАЗ ТРАДИЦИОННОГО ИСЛАМА»

Заместитель директора фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Али Вячеслав Полосин также говорил о том, что сегодня многое делается для формирования целостного позитивного образа ислама. «И деятельность ученых в рамках форума также включена в этот процесс. Кроме того, сегодня важно формировать современный образ ислама, который будет вести приверженцев данной конфессии в будущее, опираясь, разумеется, на традиции», — отметил он. Известный философ также напомнил, что 22 октября 2013 года президент России Владимир Путин, выступая в Уфе перед муфтиями, говорил, что необходимо создавать положительный образ традиционного ислама.

«Если руководитель страны, светский человек, обращается к муфтиям с таким призывом, то это много о чем говорит. Не берусь утверждать, как по линии муфтиятов такая задача решалась, но сегодня мы видим действительно позитивный образ ислама, причем цельный, всеохватный», — добавил он. По словам Полосина, в рамках форума на высоком уровне обсуждались проблемы богословия, религоведения, политологии, геополитики, истории, философии, психологии, социологии — практически все аспекты жизни общества. «Потому на этом форуме мы видим цельный и позитивный образ традиционного ислама, цельный именно во всех его измерениях, причем не просто положительный, но и современный, который с уважением опирается на прошлое духовно-интеллектуальное богатство и, главное, ведет нас в будущее», — резюмировал ученый.

Гульназ Бадретдин