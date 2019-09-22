Месячник против экстремизма в РТ

В чистопольском техникуме прошла мусульманская лекция о терроризме

20.09.2019

19 сентября в Чистополе в сельхозтехникуме им.Усманова прошла лекция для студентов «Есть ли место терроризму в Исламе?». На встрече присутствовали представители администрации, епархии и мухтасибата. От имени Чистопольского мухтасибата выступил руководитель отдела «Хаджа» и «Халяль» Тимур Матвеев, сообщает сайт ДУМ РТ.

Подобные лекции пройдут и в других мухтасибатах города. 22 сентября открытый урок проведут в Кукморском медресе, 25 сентября – в Просветительском центре им. Ахмадхади Максуди, 26 сентября – в Казанском медресе «Мухаммадия», 30 сентября – в Мамадышском медресе и Балтасях. Также 25 сентября в НБФ «Ярдэм» запланирован просмотр видеофильмов, посвященных борьбе с экстремизмом. А 21 и 22 сентября в Набережных Челнах в рамках месячника пройдут 2 мероприятия: конкурс детских рисунков «Ислам глазами ребенка» и велопробег среди мусульманской молодёжи города.

В Казани прошел турнир по мини-футболу среди мухтасибатов города

17.09.2019

В рамках месячника «Экстремизму-нет!» в Казани прошёл ежегодный турнир по мини-футболу среди мухтасибатов. Встреча состоялась на спортплощадке казанской мечети «Ярдэм», сообщает сайт этой мечети. Турнир прошёл по круговой системе: каждая команда играла с каждой. Одержав победу во всех 3 матчах, обладателем переходящего кубка стала команда мухтасибата Вахитовского и Приволжского районов Казани.

Обладателем второго места и 6 очков стала команда Советского мухтасибата. Бронзовым призером турнира признана команда мухтасибата Кировского и Московского районов. По итогам турнира были определены также лучшие игроки.

В Татарстане прошло соревнование по рыбалке среди мусульман

16.09.2019

В рамках месячника «Экстремизму – нет!» состоялся Чемпионат по спортивной ловле рыбы донной удочкой среди мухтасибатов Татарстана. Как сообщает пресс-служба ДУМ РТ, в нем приняли участие около 30 человек из числа мусульманской молодёжи, участники от более 10 мухтасибатов Татарстана.

Открытые соревнования прошли на водоеме рядом с селом Сухояш Азнакаевского района в один тур. Результаты соревнований подведены по общему весу выловленной рыбы. Победителями стали представители Азнакаевского и Ютазинского мухтасибатов. Они награждены кубками, медалями и памятными призами.

Чемпионат проводится ежегодно с целью пропаганды активного здорового образа жизни и популяризации среди мусульманской молодёжи.

Муфтият Татарстана открывает в Казани «Лекторий»

11.09.2019

Впервые за 4 сезона своего существования ребрендинг прошел и молодежный мусульманский проект «Дискуссионный клуб». Теперь он будет называться «Лекторий». Вместе с названием меняется и формат проекта. Каждый месяц участников ждут захватывающие публичные лекции и дискуссии с участием известных спикеров, сообщает islam-today.

Первая встреча, которая пройдет в рамках месячника «Экстремизму – нет!», будет посвящена теме «Осторожно, секты!». Спикерами выступят специалисты отдела по вопросам шариата ДУМ РТ. Они расскажут участникам как обезопасить себя от влияния сект. «После первой лекции слушатели научатся правильно воспринимать и фильтровать информацию, различать истину от лжи и уметь защитить себя и близких.

Встреча пройдет 16 сентября в 18.30 на площадке ресторана «Тубэтэй» (г.Казань, ул.Баумана, 47/9). Для гостей будет организованы горячий чай и треугольники. Вход – свободный.

Волейбольный матч с мусульманской и православной молодёжи прошел в Казани

11.09.2019

В рамках месячника «Экстремизму НЕТ» на территории спортивной площадки казанской мечети «Ярдэм» прошёл товарищеский матч с участием мусульманской и православной молодёжи. Встреча стала доброй традицией, которая проводится ежегодно. Примечательно, что в таких мероприятиях всегда смешанные команды, что позволяет ещё больше сплотиться и сдружиться. Волейбольный матч прошёл по инициативе ДУМ РТ совместно с Татарстанской митрополией Русской Православной Церкви.

В мухтасибатах республики планируется проведение велопробегов «Ислам против террора». 11 сентября велопробег пройдет в Аксубаево, 13 сентября – в Азнакаево, 22 сентября – в Набережных Челнах, сообщает islam-today.

Муфтият Татарстана запустил флешмоб «Красота ислама» в Инстаграмме

06.09.2019

Всем желающим предлагается выложить пост с клипом, рисунком или прозой о том, какие прекрасные поступки, открытия или изобретения совершили мусульмане в своей жизни. При рассказе необходимо отметить страницу соц.отдела ДУМ РТ @muslimmol и поставить хештег #КрасотаИслама.

«Вы можете написать обо всем: начиная с того, как ежедневно сосед Марат абый, возвращаясь с вечерней молитвы, кормит бездомных кошек у подъезда, и заканчивая тем, как принцесса Фатима Мухаммед аль-Фихри в 859 году основала старейший из существующих постоянно действующих университетов в мире, Университет Аль-Карауин в Марокко», – говорится в сообщении организаторов, сообщает Татар-информ.

Самые интересные работы появятся на страницах официальных аккаунтов ДУМ РТ. Флешмоб стартовал в рамках месячника «Экстремизму – нет!», который проводится в целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в республике, профилактики терроризма и экстремизма.

В медресе Татарстана проходят открытые уроки «Экстремизму – нет!»

05.09.2019

В рамках республиканского месячника «Экстремизму – нет!» в мусульманских учебных заведениях Татарстана проходят открытые уроки, сообщает сайт ДУМ РТ. Устазы читают лекции о мерах предосторожности во избежание вовлечения в экстремистские группы, пропагандирующие лжерелигиозные идеи.

Накануне такой открытый урок прошел в казанском медресе имени 1000-летия принятия Ислама. Преподаватель Рамиль Бикбаев развенчал деятельность запрещенных организаций, рассказал о псевдомусульманских течениях и опасности экстремистской литературы.

Самая большая открытая лекция состоялась сегодня в Российском исламском институте. Лекцию для первокурсников провел зав.кафедрой религиозных дисциплин КИУ, доцент БИА, автор учебника «Религиозные течения и группы в исламе» Дамир (Саид) Шагавиев. Тема лекции также была посвящена вопросам радикализма и его антигуманных и антиисламских идей.

11 сентября ожидается проведение открытых уроков сразу в трех исламских учебных заведениях – в Набережночелнинском, Альметьевском и Буинском медресе. В медресе «Фанис» в Уруссу открытый урок состоится 18 сентября, в Кукморском медресе – 22 сентября, а в Мамадышском – 30 сентября. В медресе «Мухаммадия» открытый урок 26 сентября проведет зам.директора Зульфат Габдуллин.

В Татарстане стартовал месячник «Экстремизму – нет!»

08.09.2019

В Татарстане стартовал месячник «Экстремизму – нет!». Акция организуется в целях укрепления межнационального и межконфессионального согласия в республике, профилактики терроризма и экстремизма, предотвращения конфликтов на социальной, этнической и конфессиональной почве и формирования общественного мнения.

В рамках акции, которая продлится до 30 сентября, Духовное управление мусульман РТ проведёт ряд мероприятий. Среди них – круглые столы на тему толерантности и социальной сплоченности, спортивные мероприятия с участием представителей религиозных конфессий РТ под лозунгом «Молодежь против экстремизма и терроризма», в частности, товарищеский матч по мини-футболу среди мусульманской и православной молодежи, квест под лозунгом «Ислам – религия добра», открытые уроки для студентов мусульманских образовательных организаций, заседание мусульманского клуба и многое другое.

Сегодня в мечетях республики были прочитаны пятничные вагазы о противодействии экстремизму.