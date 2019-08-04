О чём говорили в мечетях 2 августа 2019

Каждую пятницу Трибуна Исламтата ненадолго становится Минбаром и это пятый выпуск нашей новой рубрики. В нём собраны видеозаписи пятничного мероприятия мечетей в Татарстане, которые нам удалось найти в общем доступе. Если вы хотите чтобы в следующий выпуск попала и ваша мечеть, пожалуйста, выложите видеозапись (основной язык русский либо татарский) в YouTube не позднее субботы и пришлите нам ссылку на ваш канал, мы включим вашу мечеть в свой мониторинг.

Мечеть Ихлас (Набережные Челны)

Илгиз хәзрәт Сөнгатулла: Зөлхиҗҗә аеның фазыләте

Закабанная мечеть (Казань)

Йосыф хәзрәт Дәүләтшин: Монафыйклык галәмәтләре

Ярдэм (Казань)

Хәбир хәзрәт Ханов: Безне иң нык яратучы. Сурдотәрҗемәче – Әдһәм Юмагулов

Ак мечеть (Набережные Челны)

Мансур хазрат Зиннатов: Дога кабул булу сәбәпләре

Нур-Ихлас (Набережные Челны)