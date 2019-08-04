О чём говорили в мечетях 2 августа 2019

Каждую пятницу Трибуна Исламтата ненадолго становится Минбаром и это пятый выпуск нашей новой рубрики. В нём собраны видеозаписи пятничного мероприятия мечетей в Татарстане, которые нам удалось найти в общем доступе. Если вы хотите чтобы в следующий выпуск попала и ваша мечеть, пожалуйста, выложите видеозапись (основной язык русский либо татарский) в YouTube не позднее субботы и пришлите нам ссылку на ваш канал, мы включим вашу мечеть в свой мониторинг.
Мечеть Ихлас (Набережные Челны)
Илгиз хәзрәт Сөнгатулла: Зөлхиҗҗә аеның фазыләте
Закабанная мечеть (Казань)
Йосыф хәзрәт Дәүләтшин: Монафыйклык галәмәтләре
Ярдэм (Казань)
Хәбир хәзрәт Ханов: Безне иң нык яратучы. Сурдотәрҗемәче – Әдһәм Юмагулов
Ак мечеть (Набережные Челны)
Мансур хазрат Зиннатов: Дога кабул булу сәбәпләре