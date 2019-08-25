8 традиций татарского народа, которые соблюдаются по сей день

Не так много национальностей осталось в современном мире, кто свято чтит древние традиции и по возможности старается их соблюдать. Татарский народ – один из них. Они придерживаются старинных ритуалов и считают их обязательными для выполнения даже в наши дни. Конечно, мир технологий вносит свои коррективы, добавляя что-то новое в повседневный быт, но и для старого у жителей Татарстана всегда найдется местечко в доме.

1. Гостеприимство

Татарский народ издревле славится своим гостеприимством, поэтому современные татары также выделяют его как традицию, которая сохранилась до наших дней.

2. Особое воспитание для девочек

В традиционных татарских семьях девочек до сих пор с самого раннего детства учат вести хозяйство, приобщают к приготовлению национальных блюд, подготавливают к вступлению в брак.

3. Сабантуй

Ежегодный праздник плуга, символизирующий окончание весенних посевных работ, до сих пор остается важной традицией татар. Он проходит во всех деревнях и городах Республики Татарстан. В этот день собираются вместе все родственники, независимо от того, насколько далеко они живут. Этот праздник любят и ждут дети.

Кульминация торжества — проведение соревнований, игр или скачки на лошадях. Также обязательно угощение — каша или по-татарски «боткасы».

4. Никах

Традиционная татарская свадьба не проходит без мусульманского обряда никах, он проводится дома или в мечети в присутствии муллы. Праздничный стол составляют исключительно татарские национальные блюда: бялиш, кырт, губадья, чак-чак, корт, катык, перемячи. Жених надевает тюбетейку, невеста длинное платье с закрытыми рукавами, на голове обязателен платок.

Правда, сейчас невеста уже не лепит кияу пельмэне. Это маленькие пельмешки для жениха и его семьи, которые по традиции после никаха невестка сама лепила вручную, и то, насколько маленькими получались пельмени, показывало, насколько заботливой хозяйкой она будет. Каждая пельмешка должна была пройти через обручальное кольцо.

5. Келин тушу

После свадьбы, когда невеста в первый раз приезжает в дом жениха, свекровь кладет под ее ноги подушку, чтобы невеста была такой же нежной и мягкой по отношению к новой семье и ходила по дому мягко, как будто ходит по подушке. С помощью этого обряда мама жениха хочет сохранить тишину и покой в доме. После этого свекровь также дает молодой невестке съесть полную ложку меда, чтобы ее речи были такими же сладкими как мед.

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6. Исем кушу — Имянаречение

Обряд наречения имени новорожденному проводится с приглашением муллы и почетных старцев, родственников и соседей. Для гостей накрывается стол «аш» и готовятся исключительно традиционные блюда татарского народа.

7. Каз умасе — Праздник гусиного пера

Эта традиция соблюдается в основном в деревнях. Праздник проводится в осенне-зимний период, когда в деревне забивают гусей. Для ощипывания и приготовления тушек собираются вместе молодые парни и девушки, поют песни, веселятся и знакомятся друг с другом.

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8. Карга боткасы — Каша для грачей

Этот весенний праздник устраивался после окончания посевов. Утром дети ходили по соседям и собирали ингредиенты для каши. Тех, кто давал ингредиенты, задабривали комплиментами, а другим сулили беды: неурожай, падеж скота. Потом всей деревней готовили кашу в большом казане на открытом воздухе, раздавая ее всем односельчанам. Часть каши обязательно нужно было оставить и для грачей, так как грач — символ весны. Проводя этот обряд, люди надеятся на хороший урожай.