«Красиво отметить День республики»: Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана

Необычная инициатива специально ко Дню Татарстана, 30 августа, пришла из Канады. Там в честь праздника на некоторое время окрасят в цвета флага республики с помощью специальной подсветки Ниагарский водопад. С идеей выступили представители татарского сообщества Монреаля, бывшие казанцы.

«Это инициатива наших соотечественников»

Необычная инициатива специально ко Дню Татарстана, 30 августа, пришла из Канады. Там в честь праздника на некоторое время окрасят в цвета флага республики с помощью специальной подсветки Ниагарский водопад. С идеей выступили представители татарского сообщества Монреаля.

«Это моя личная инициатива, — рассказал корреспонденту газеты „БИЗНЕС Online“ руководитель ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов. — Подумал, как можно было бы красиво отметить День республики. Потом вспомнил, что есть такая возможность — подать заявку на подсветку Ниагарского водопада. Решил попробовать — и получил положительный ответ».

Фото: Алима Салахутдинова

Как он пояснил, такая возможность предоставляется всем абсолютно бесплатно. На сайте niagarafallsstatepark.com есть расписание окрашивания на мероприятия, к разным праздникам и датам. Желающие подают заявки, и если последние одобряют, то подсветку Ниагарского водопада меняют. «Мы татарское общество, зарегистрированное в Канаде, поэтому можем подать такую просьбу. Но я не думаю, что любому человеку по любому поводу будут одобрять заявки. Вообще, это часть мультикультурной политики Канады. Я посмотрел, в августе также подсвечивается водопад в честь независимости Индии, например», — пояснил Салахутдинов. Он добавляет, что официальные власти Татарстана никакого участия в реализации идеи не принимали: «Я подавал [заявку] как руководитель ассоциации татар. Я зашел на их сайт, заполнил форму, написал, почему это важно для нас, добавил ссылки о празднике. Прошло меньше недели — и нашу заявку одобрили и включили в расписание подсветки. Мы выражаем огромную благодарность администрации Ниагарского водопада. Без них осуществить эту идею было бы невозможно».

В Канаде, по данным последней переписи, живут порядка 3,5 тыс. татар, в Монреале — около 200–300 человек, из которых активное участие в жизни ассоциации принимает примерно половина. Марат и его супруга Алима перебрались в Канаду в 2015 году, недавно получили гражданство. Сразу же после переезда они влились в ряды местной татарской общины, а в 2017-м Салахутдинов ее возглавил. Ассоциация ежегодно проводит сабантуи и хоккейный турнир среди татар Северной Америки — Tatar Hockey. Также в числе мероприятий — языковой лагерь для детей из РТ, лагерь «Салят», первая в Канаде театральная постановка на татарском языке. Кроме всего прочего, Алима организовала языковую школу «Укыйбыз», где в онлайн-режиме обучает татарскому языку детей из разных стран. В 2017 году по инициативе татар Монреаля, личному поручению Рустама Минниханова и финансовой поддержке гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова юные хоккеисты «Ак Барса» посетили Канаду.

Бизнес Online

Перекрасить статую Свободы в Америке? Небоскреб Бурдж-Халифа в Эмиратах? Эйфелеву башню в Париже?

Татары Канады призвали присоединиться к флешмобу, иначе это никак и не назвать, также и татар из других стран. К примеру, Салахутдинов предлагает им договориться, чтобы в цвета татарстанского флага окрасились Эйфелева башня в Париже, статуя Свободы в Америке, небоскреб «Бурдж-Халифа» в Эмиратах и другие знаковые объекты мира. Правда, как пояснил «БИЗНЕС Online» руководитель сообщества татар в Монреале, к кому-то конкретно с данным предложением он не обращался. «Наверняка они сами прочитали этот посыл в моем сообщении», — уверен Салахутдинов и также добавляет, что было бы здорово, если бы и другие монументы 30 августа окрасились в цвета татарстанского флага, «если у кого-то есть такая возможность и желание».

Известный татарский бизнесмен, владелец группы компаний «ДАН», куда входит ресторан «Казань» в Шардже, Исмагил Шангареев рассказал «БИЗНЕС Online», что пока не слышал о такой инициативе, но готов к ней подключиться. «Пока мы отдыхаем в Швеции, в этом году договориться с администрацией „Бурдж-Халифы“ уже не успеем, но можем 30 августа выйти с татарстанскими флагами здесь, в Швеции, и присоединиться к флешмобу», — сказал он и добавил, что не видит проблемы договориться с администрацией города, чтобы на следующий День республики знаменитый местный небоскреб окрасился в цвета флага Татарстана. По его словам, такая практика существует. К примеру, 12 июня этого года небоскреб окрасился в российский триколор.

Казанский Кремль: «Нам отрадно, что мы получаем обратную связь»

«Действительно, это инициатива наших соотечественников. И, безусловно, мы поддерживаем ее», — отметила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова и напомнила, что президент Татарстана во время своих зарубежных поездок всегда встречается с местными татарскими общинами. «Нам отрадно, что мы получаем обратную связь, что они проявляют такие инициативы, — пояснила она. — Это своего рода знак того, какую неразрывную связь со своей исторической Родиной чувствуют наши соотечественники, находясь даже за несколько тысяч километров».

Само окрашивание Ниагарского водопада произойдет 30 августа вечером. В 22:00 по местному времени (5:00 31 августа по мск) будет организована прямая трансляция в аккаунте @montrealtatar в «Инстаграме». Прямой эфир продлится примерно 15 минут. Как пояснил Салахутдинов, сейчас актив ассоциации работает также над тем, чтобы организовать еще и хорошую фото- и видеосъемку на память.

Вера Голосова, РИА «Новости»

«Для татарских общин этот праздник более значим чем для нас»

Опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты исключительно положительно оценили инициативу татар из Канады.

Римзиль Валеев — журналист, общественный деятель:

— По-моему, это замечательно, прекрасная придумка! Обычно пишут телеграммы или по интернету поздравляют. Иногда в последние годы кажется даже, что в регионах и других странах, где есть татарские общины, этот праздник более значим, чем для нас, живущих в Казани. Они его воспринимают с очень большим уважением, потому что это символ нашей государственности. Считается, что татары потеряли свою государственность в XVI веке. А я всегда говорю, что у них есть государство — Республика Татарстан в составе Российской Федерации. Потому данный праздник имеет огромное значение и будет иметь. Поэтому я совершенно не согласен с теми некоторыми политическими деятелями, которые думают, что у нас ненастоящая республика. Настоящая! Во всем мире у каких-то регионов (штаты в Америке, земли в Германии, кантоны в Швейцарии) есть определенная степень самостоятельности. А тут еще и праздник, который имеет не только культурное, но и большое политическое значение. Так что все хорошо, все замечательно они придумали с этой подсветкой.

Ркаил Зайдулла — литератор:

— Нормальная идея, если они, конечно, смогут сделать. Очень приятно об этом слышать. Сначала праздник называли Днем суверенитета, только потом он стал Днем Казани, Днем Республики. Сейчас, конечно, многие забыли, с чего все начиналось — с провозглашения в 1920 году Татарской автономной республики. Но мы-то помним! В первые годы после принятия декларации о суверенитете была другая атмосфера. Какое-то чувство обретения свободы, что ли, эйфории. Потом все это пропало, в связи с изменением политической ситуации в Российской Федерации данный статус стал неактуальным. Даже слово «суверенитет» сейчас редко кто употребляет. Хотя я в нем ничего плохого, крамольного не вижу. В стремлении к какой-то независимости, свободе. Хотя даже независимые государства не совсем независимы. Например, Казахстан, или Армения, или какие-то другие бывшие республики СНГ. Потому говорить об этом теперь не имеет смысла, я думаю. Сейчас мы, наверное, должны защищать конституционные права, федерализм. У национальных республик должны быть какие-то права, хотя, конечно, и обязанности. А 30 августа, по крайней мере для нашего поколения, — это большой праздник. Праздник души, каких-то несбывшихся надежд. Поэтому мне приятно, что татары Канады решили нас поздравить таким способом. Наверное, они тоже представители нашего поколения, которые видели в 90-х годах подъем национального самосознания. Потому и не забывают этот день.

Максим Кирилов, Линар Фархутдинов, Гульназ Бадретдин, Александр Гавриленко