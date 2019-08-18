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Дата добавления 18.08.2019

«Красиво отметить День республики»: Ниагарский водопад окрасится в цвета флага Татарстана

Необычная инициатива специально ко Дню Татарстана, 30 августа, пришла из Канады. Там в честь праздника на некоторое время окрасят в цвета флага республики с помощью специальной подсветки Ниагарский водопад. С идеей выступили представители татарского сообщества Монреаля, бывшие казанцы.

«Это инициатива наших соотечественников»

Необычная инициатива специально ко Дню Татарстана, 30 августа, пришла из Канады. Там в честь праздника на некоторое время окрасят в цвета флага республики с помощью специальной подсветки Ниагарский водопад. С идеей выступили представители татарского сообщества Монреаля.

«Это моя личная инициатива, — рассказал корреспонденту газеты „БИЗНЕС Online“ руководитель ассоциации татар Монреаля Марат Салахутдинов. — Подумал, как можно было бы красиво отметить День республики. Потом вспомнил, что есть такая возможность — подать заявку на подсветку Ниагарского водопада. Решил попробовать — и получил положительный ответ».

Марат и Алима Салахутдиновы с детьми Фото: Алима Салахутдинова

Как он пояснил, такая возможность предоставляется всем абсолютно бесплатно. На сайте niagarafallsstatepark.com есть расписание окрашивания на мероприятия, к разным праздникам и датам. Желающие подают заявки, и если последние одобряют, то подсветку Ниагарского водопада меняют. «Мы татарское общество, зарегистрированное в Канаде, поэтому можем подать такую просьбу. Но я не думаю, что любому человеку по любому поводу будут одобрять заявки. Вообще, это часть мультикультурной политики Канады. Я посмотрел, в августе также подсвечивается водопад в честь независимости Индии, например», — пояснил Салахутдинов. Он добавляет, что официальные власти Татарстана никакого участия в реализации идеи не принимали: «Я подавал [заявку] как руководитель ассоциации татар. Я зашел на их сайт, заполнил форму, написал, почему это важно для нас, добавил ссылки о празднике. Прошло меньше недели — и нашу заявку одобрили и включили в расписание подсветки. Мы выражаем огромную благодарность администрации Ниагарского водопада. Без них осуществить эту идею было бы невозможно».

В Канаде, по данным последней переписи, живут порядка 3,5 тыс. татар, в Монреале — около 200–300 человек, из которых активное участие в жизни ассоциации принимает примерно половина. Марат и его супруга Алима перебрались в Канаду в 2015 году, недавно получили гражданство. Сразу же после переезда они влились в ряды местной татарской общины, а в 2017-м Салахутдинов ее возглавил. Ассоциация ежегодно проводит сабантуи и хоккейный турнир среди татар Северной Америки — Tatar Hockey. Также в числе мероприятий — языковой лагерь для детей из РТ, лагерь «Салят», первая в Канаде театральная постановка на татарском языке. Кроме всего прочего, Алима организовала языковую школу «Укыйбыз», где в онлайн-режиме обучает татарскому языку детей из разных стран. В 2017 году по инициативе татар Монреаля, личному поручению Рустама Минниханова и финансовой поддержке гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова юные хоккеисты «Ак Барса» посетили Канаду.

Исмагил Шангареев Бизнес Online

Перекрасить статую Свободы в Америке? Небоскреб Бурдж-Халифа в Эмиратах? Эйфелеву башню в Париже?

Татары Канады призвали присоединиться к флешмобу, иначе это никак и не назвать, также и татар из других стран. К примеру, Салахутдинов предлагает им договориться, чтобы в цвета татарстанского флага окрасились Эйфелева башня в Париже, статуя Свободы в Америке, небоскреб «Бурдж-Халифа» в Эмиратах и другие знаковые объекты мира. Правда, как пояснил «БИЗНЕС Online» руководитель сообщества татар в Монреале, к кому-то конкретно с данным предложением он не обращался. «Наверняка они сами прочитали этот посыл в моем сообщении», — уверен Салахутдинов и также добавляет, что было бы здорово, если бы и другие монументы 30 августа окрасились в цвета татарстанского флага, «если у кого-то есть такая возможность и желание».

Известный татарский бизнесмен, владелец группы компаний «ДАН», куда входит ресторан «Казань» в Шардже, Исмагил Шангареев рассказал «БИЗНЕС Online», что пока не слышал о такой инициативе, но готов к ней подключиться. «Пока мы отдыхаем в Швеции, в этом году договориться с администрацией „Бурдж-Халифы“ уже не успеем, но можем 30 августа выйти с татарстанскими флагами здесь, в Швеции, и присоединиться к флешмобу», — сказал он и добавил, что не видит проблемы договориться с администрацией города, чтобы на следующий День республики знаменитый местный небоскреб окрасился в цвета флага Татарстана. По его словам, такая практика существует. К примеру, 12 июня этого года небоскреб окрасился в российский триколор.

Казанский Кремль: «Нам отрадно, что мы получаем обратную связь»

«Действительно, это инициатива наших соотечественников. И, безусловно, мы поддерживаем ее», — отметила официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова и напомнила, что президент Татарстана во время своих зарубежных поездок всегда встречается с местными татарскими общинами. «Нам отрадно, что мы получаем обратную связь, что они проявляют такие инициативы, — пояснила она. — Это своего рода знак того, какую неразрывную связь со своей исторической Родиной чувствуют наши соотечественники, находясь даже за несколько тысяч километров».

Само окрашивание Ниагарского водопада произойдет 30 августа вечером. В 22:00 по местному времени (5:00 31 августа по мск) будет организована прямая трансляция в аккаунте @montrealtatar в «Инстаграме». Прямой эфир продлится примерно 15 минут. Как пояснил Салахутдинов, сейчас актив ассоциации работает также над тем, чтобы организовать еще и хорошую фото- и видеосъемку на память.

Ниагарский водопад Вера Голосова, РИА «Новости»

«Для татарских общин этот праздник более значим чем для нас»

Опрошенные «БИЗНЕС Online» эксперты исключительно положительно оценили инициативу татар из Канады.

Римзиль Валеев — журналист, общественный деятель:

— По-моему, это замечательно, прекрасная придумка! Обычно пишут телеграммы или по интернету поздравляют. Иногда в последние годы кажется даже, что в регионах и других странах, где есть татарские общины, этот праздник более значим, чем для нас, живущих в Казани. Они его воспринимают с очень большим уважением, потому что это символ нашей государственности. Считается, что татары потеряли свою государственность в XVI веке. А я всегда говорю, что у них есть государство — Республика Татарстан в составе Российской Федерации. Потому данный праздник имеет огромное значение и будет иметь. Поэтому я совершенно не согласен с теми некоторыми политическими деятелями, которые думают, что у нас ненастоящая республика. Настоящая! Во всем мире у каких-то регионов (штаты в Америке, земли в Германии, кантоны в Швейцарии) есть определенная степень самостоятельности. А тут еще и праздник, который имеет не только культурное, но и большое политическое значение. Так что все хорошо, все замечательно они придумали с этой подсветкой.

Ркаил Зайдулла — литератор:

— Нормальная идея, если они, конечно, смогут сделать. Очень приятно об этом слышать. Сначала праздник называли Днем суверенитета, только потом он стал Днем Казани, Днем Республики. Сейчас, конечно, многие забыли, с чего все начиналось — с провозглашения в 1920 году Татарской автономной республики. Но мы-то помним! В первые годы после принятия декларации о суверенитете была другая атмосфера. Какое-то чувство обретения свободы, что ли, эйфории. Потом все это пропало, в связи с изменением политической ситуации в Российской Федерации данный статус стал неактуальным. Даже слово «суверенитет» сейчас редко кто употребляет. Хотя я в нем ничего плохого, крамольного не вижу. В стремлении к какой-то независимости, свободе. Хотя даже независимые государства не совсем независимы. Например, Казахстан, или Армения, или какие-то другие бывшие республики СНГ. Потому говорить об этом теперь не имеет смысла, я думаю. Сейчас мы, наверное, должны защищать конституционные права, федерализм. У национальных республик должны быть какие-то права, хотя, конечно, и обязанности. А 30 августа, по крайней мере для нашего поколения, — это большой праздник. Праздник души, каких-то несбывшихся надежд. Поэтому мне приятно, что татары Канады решили нас поздравить таким способом. Наверное, они тоже представители нашего поколения, которые видели в 90-х годах подъем национального самосознания. Потому и не забывают этот день.

Максим Кирилов, Линар Фархутдинов, Гульназ Бадретдин, Александр Гавриленко

Источник: https://www.business-gazeta.ru/article/434972

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татары за рубежом, август 2019, Ниагара, 2019, Канада

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