Самая большая группа паломников отправилась в хадж из аэропорта Казани

02.08.2019

В первый день месяца Зуль-хиджа из международного аэропорта «Казань» в хадж отправились пять групп паломников в составе 245 человек, сообщает пресс-служба ДУМ РТ. Среди них научные работники, учителя Корана в медресе и религиозных учебных заведениях, победители конкурсов. Будущие хаджи вылетели чартерным рейсом, следующим в Джидду, сообщает Татар-информ.

«Мужчины-паломники начали готовиться к совершению хаджа уже в аэропорту: они надели ихрам — специальную одежду, состоящую их двух кусков белой чистой ткани», — говорится в источнике.

В Нижнекамске первая группа паломников из 30 человек отправилась в хадж

30.07.2019

В общей сложности в этом году Мекку посетят около сотни жителей Нижнекамска. Самому молодому из 30 отправившихся 32 года, самому пожилому – 80 лет, передает «НТР 24».

Путь в Мекку у верующих займет примерно два дня. Из Нижнекамска паломники выехали в столицу Татарстана, откуда самолетом вылетят до Москвы. Из столицы России мусульмане полетят в ОАЭ, из Дубая на автобусе доберутся до Саудовской Аравии.

700 паломников из Татарстана находятся в Мекке

29.07.2019

В Саудовскую Аравию с начала хаджа прибыли около 700 татарстанцев. Они разместились в гостиницах и приступили к совершению малого хаджа – умры либо входят в состояние ихрама. Ихрам – первое действие из ритуалов хаджа и умры, которое означает намерение человека приступить к обрядам. Кроме того, еще 500 паломников из Республики Татарстан находятся в пути, сообщает islam.ru.

Всего в 2019 году для Республики Татарстан выделена квота для совершения хаджа на 1800 мест. Самая многочисленная делегация, состоящая из 5 групп – 245 человек, вылетит из Казани 2 августа. Последняя группа хаджиев вылетит из Казани в Саудовскую Аравию 4 августа.

Первые татарстанские паломники прибыли в Мекку

29.07.2019

Они заселились в мекканские гостиницы и отправились в мечеть Аль-Харам, где совершили обряды умры: таваф (семикратный обход вокруг Каабы), Са’й (ритуальное прохождение между холмами Сафа и Марва), мужчины подстригли волосы и вышли из состояния ихрама. За 10 дней до хаджа для паломников будут организованы различные занятия (уроки хаджа, нравственности, Корана), а также экскурсии, сообщает islam-today.

Первая группа из Казани в составе 49 человек отправилась в хадж 25 июля. Они полетели в Москву, где соединились с другой группой из Татарстана, тур которых начинался из Москвы. В тот же день обе группы вылетели в Дубай (ОАЭ) с последующей пересадкой на комфортабельные автобусы, следующие до Мекки. На автобусах дорога заняла около двух суток.

Всего в этом году хадж совершат 1800 паломников из Татарстана, это 36 групп. Последняя вылетит из Казани 4 августа.

Татарстанцы, вылетевшие в хадж из Казани, прибыли в Мекку

27.07.2019

Сегодня татарстанцы, вылетевшие в хадж из Казани, прибыли в Мекку и заселились в гостиницы. Будущие хаджии отправились в мечеть Аль-Харам, где совершили обряды умры: таваф (семикратный обход вокруг Каабы), Са’й (ритуальное прохождение между холмами Сафа и Марва), мужчины подстригли волосы и вышли из состояния ихрама.

За 10 дней до хаджа для паломников будут организованы различные занятия (уроки хаджа, нравственности, Куръана), а также экскурсии, сообщает сайт ДУМ РТ.

Роспотребнадзор предупредил хаджиев о рисках для здоровья в Саудовской Аравии

26.07.2019

В Саудовской Аравии существует риск заразиться такими заболеваниями как холера, корь, лихорадка Зика. «Риск завоза инфекционных болезней в Саудовскую Аравию паломниками, участвующими в хадже, связан с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в странах, из которых прибывают паломники», - цитирует, в частности, сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Роспотребнадзор советует чаще мыть руки, избегать контактов с заболевшими и не использовать их вещи, носить марлевую повязку в местах скопления людей, не приближаться к местам скопления верблюдов, не употреблять сырое верблюжье молоко, а также не покупать пищу в местах неорганизованной торговли.

Полный текст рекомендаций доступен на сайте Роспотребнадзора

Заммуфтия Татарстана попросил паломников согласовывать исламскую литературу в хадже

25.07.2019

Сегодня 49 татарстанских паломников отправились в Саудовскую Аравию для совершения хаджа под руководством буинского мухтасиба Ильмира Хасанова. В международном аэропорту «Казань» их проводил первый заммуфтия РТ Рустам Валиуллин, сообщает Татар-информ. Он попросил советоваться с руководителями групп перед приобретением исламской литературы в хадже: «В некоторой литературе религиозная истина может быть искажена, может быть ошибочная информация. Каждый хаджи, получая книгу в дар, сначала должен спросить, полезна она или нет». Валиуллин также напомнил об ограничениях в хадже, видах искупления, терпении, важности питания и сна.

Каждому паломнику вручены молитвенник, справочник-путеводитель, словарь, специальные сумки, отличающие татарстанцев в толпе, и сделаны прививки от дифтерии и менингита. Хаджиев сопровождают руководители групп, прошедшие подробное обучение практически во всех районах Татарстана. Сами паломники прошли краткосрочные курсы. В хадж также поедут 20 медиков разной квалификации, сообщил руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов.

Вчера в хадж отправились 4 группы (196 человек). Всего из Татарстана поедут 36 групп.

Паломники из Татарстана получат путеводители для хаджа

23.07.2019

«ДУМ РТ Хадж» выпустил «Путеводитель паломника» для хаджиев с картинками, сообщает пресс-служба татарстанского муфтията. Его выдадут каждому татарстанскому паломнику. Тираж 2000 экземпляров. Это поэтапная инструкция к хаджу и карта его обрядов. В пособии объясняется что разрешено и запрещено делать в ихраме, что делать с 8-го по 12-ый день Зульхиджа (дни большого паломничества), порядок прощального Таваф аль-вада, правила поведения в мечетях Мекки и Медины, есть таблица ошибок в хадже, описано содержимое аптечки хаджия, сообщает islam-today.

Также «ДУМ РТ Хадж» разработал для хаджиев мини-словари для диалога на арабском если в шаговой доступности нет руководителя группы.

Первая группа татарстанских паломников из Казани отправится в хадж 25 июля

23.07.2019

Проводы из аэропорта Казани состоятся 25 июля с 15.00 до 15.30, отправка в 16.55, сообщает «Татар-информ» со ссылкой на ДУМ РТ. В хадж улетают 49 паломников из Казани, Буинского и Зеленодольского районов Татарстана, их провожает первый заммуфтия Рустем Валиулин.

В 18.30 рейс «S7 Airlines» должен прибыть из Казани в Москву, где к паломникам присоединится еще одна группа из Татарстана. В 23.20 обе группы на рейсе «Emirates Airlines» полетят в Дубай с пересадкой на автобусы до Мекки. На автобусах дорога займет двое суток. Продолжительность поездки около 29 дней.

Всего в этом году хадж совершат 1800 паломников от «ДУМ РТ Хадж». Первые четыре группы (196 человек) отправятся из Москвы в Саудовскую Аравию 24 июля. Всего будет 36 групп, последняя вылетит из Казани 4 августа.

Бугульминцы готовятся к паломничеству в Мекку

23.07.2019

Имам-мухтасиб Бугульмы Рамиль Хуснутдинов готовит местных паломников к отправке в хадж, сообщает «Бугульминская газета». Сейчас для хаджиев проводятся уроки и даются финальные наставления. В этом году по итогам распределения паломнических квот от Татарстана в хадж отправятся 1800 человек.

10 тезисов видеомоста между Москвой, Казанью и Симферополем о хадже 2019

21.07.2019

Уже совсем скоро в священные места мировой общины мусульман отправятся первые паломники. О том, какая квота была выделена Королевством Саудовская Аравия в этом году, каким образом можно обезопасить себя от недобросовестных операторов и на что нужно обратить при подготовке к исполнению одного из столпов ислама говорили сегодня в ходе видеомоста между Москвой, Казанью и Симферополем с участием Рушана Аббясова от Совета муфтиев России, Раниса Вахитова от «ДУМ РТ Хадж», Равиля Зуферова от муфтията Татарстана и зам.муфтия Крыма Айдера Исмаилова.

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Из Татарстана в хадж отправится 1,8 тысяч паломников

19.07.2019

В хадж — мусульманское паломничество в Мекку — из Татарстана отправится 1,8 тыс. верующих, пишет «РБК-Татарстан». Паломников будет сопровождать 20 медработников, которых командировал вместе с верующими республиканский минздрав.

24 июля 2019 года в хадж отправятся первые 4 группы паломников в количестве 196 человек. Они полетят в Саудовскую Аравию из Москвы. Следом за ними в Хадж отправится группа в составе 49 паломников из Казани. Всего в хадж отправят 36 групп верующих. Они приобрели свои туры у официального хадж-оператора в Татарстане «ДУМ РТ Хадж». В зависимости от программы цены варьируются от 170 (эконом) до 260 (стандарт) тысяч рублей.

Всего из России в этом году отправится 25,5 тыс. человек, из которых 20,5 тыс. — основная квота, еще 5 тыс. — дополнительные места для мусульман России. Саудовская Аравия формирует квоты из расчета одно место в хадж на 1 тыс. проживающих в стране мусульман, сообщает Коммерсант. В 2017 и 2018 годах места для жителей России выделялись из расчета, что в стране проживает 20 млн приверженцев ислама, однако в ДУМ РФ настаивают на цифре от 25 до 35 млн. В следующем году квоту для россиян обещали увеличить. В текущем году из-за роста цен на рынке топлива и изменений курса валют стоимость путевок в хадж в среднем повысилась на 5-7%, от 170 до 260 тыс. руб.

Руководитель «ДУМ РТ Хадж»: Перед отправкой в хадж нужно убедиться, что оператор аккредитован

19.07.2019

Компания-оператор должна состоять в реестре Ростуризма и быть аккредитована. В Татарстане официальным хадж-оператором являтся «ДУМ РТ Хадж». Об этом во время видеомоста Москва — Казань — Симферополь рассказал руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис хазрат Вахитов: «Паломник перед тем, как отправиться в хадж, должен посмотреть компании, которые аккредитованы и могут заниматься хаджем. Также сама компания по хаджу должна состоять в реестре Ростуризма. И если вам, паломнику, где-то не дают договор и говорят: “платите здесь”, — уже нужно начинать сомневаться».

Ранис хазрат предостерег паломников: «У нас в основном человек, конечно, покупается низкими ценами, а компании сомнительные заманивают людей этими скидками. Чтобы на такие скидки не попадаться, нужно пересмотреть, что предлагают, что включают в пакет услуг, есть ли там договор, как проходит оплата. На такие вещи нужно обращать внимание. Потому что когда нет договора, квитанции, найти деньги бывает очень сложно, человек сам подстраховываться должен».

Первые паломники из Татарстана направятся в хадж в Саудовскую Аравию 24 июля, сообщает Татар-информ.

Победители четырех конкурсов в Татарстане совершат хадж бесплатно

19.07.2019

В этом году в Хадж и Умру бесплатно отправятся победители четырех республиканских конкурсов. Об этом в ходе видеомоста Москва-Казань-Симферополь сообщил руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов. «Победитель конкурса Корана в Ютазах получил путевку в хадж по программе «Стандарт», а обладатель второго места получил путевку на умру. Также проводились соревнования по борьбе корэш в Челнах, победитель тоже получил путевку в хадж, как и победитель соревнований по джиу-джитсу», - разъяснил, в частности, он.

В этом году хадж совершат 1800 татарстанцев. Первые паломники вылетят в Саудовскую Аравию в конце июля.

Хадж — это не туристическая поездка: что надо знать о хадже в 2019 году

17.07.2019

Если вы почти ничего не знаете о хадже, то сейчас самое время узнать для общего сведения. Ведь миллионы паломников со всего мира в эти дни собираются в Саудовской Аравии. Именно здесь, в городе Мекка состоится приближающийся главный обряд мусульман - хадж. В этом году его совершат около 25 тысяч верующих из России, 1800 из них из Татарстана. Самому старшему паломнику 86, а самому младшему - 13 лет.

Это анонс статьи, полная её версия доступна по ссылке

Специалисты из Казани, Москвы и Симферополя расскажут о предстоящем Хадже

16.07.2019

19 июля в 10.30 в информационном агентстве «Татар-информ» состоится видеомост Москва – Казань – Симферополь, посвященный началу хаджа в Саудовскую Аравию. Конференцию проводит МИА «Россия сегодня». Спикерами станут первый зампред Духовного управления мусульман России Рушан Аббясов, руководитель «ДУМ РТ Хадж» Ранис Вахитов, советник муфтия РТ по работе с мухтасибатами Равиль Зуферов и заммуфтия Духовного управления мусульман Крыма Айдер Исмаилов, сообщает islam-today.

Сколько человек из России, в том числе из Татарстана, поедет в святые места Мекки и Медины в этом году? О чем будут молиться мусульмане нашей страны у святынь ислама? Как идет подготовка к Курбан-байраму? Об этом и многом другом расскажут спикеры во время видеовстречи.

Буинцы готовятся к выезду в хадж

11.07.2019

25 июля группа в составе 31 человека отправится из Буинска в Саудовскую Аравию для совершения хаджа, сообщает буинское издание «Знамя» со ссылкой районный мухтасибат.

16 женщин и 11 мужчин поедут по направлению Духовного управления мусульман Татарстана, четверо сопровождающих группу – по президентской программе. Буинскую делегацию будут соповождать Ильмир Хасанов, Гумэр Шигапов, Равиль Саймуратов, По словам мухтасиба района Ильмира Хасанова, из Казани с авиарейсом Казань-Москва-Дубай полетят на самолете в Дубай , а затем в Мекку - на автобусе.

Первые паломники из Татарстана отправятся в хадж 24 июля

5.07.2019

Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ДУМ РТ. В этот день четыре группы татарстанцев, всего 196 человек, вылетят из Москвы в Саудовскую Аравию. На следующий день, 25 июля, еще 49 паломников отправятся в хадж из Казани.

Как и в прошлом году, установленная для России квота на хадж составила 20,5 тыс. мест. Для татарстанских паломников в этом году было выделено 1800 мест. Уже к концу зимы республиканская квота оказалась полностью выбрана.