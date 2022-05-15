А А
Ислам у татарСтатьиСобытие
Время прочтения статьи
Текущий рейтинг статьи 4.9 1.0/1
Количество прочтений 42
Комментариев: 8 0
Дата добавления 15.05.2022

Что планируется на KazanSummit2022 c 19 по 21 мая

Более десяти лет Международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit» объединяет представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, посольств, депутатов парламентов, ведущих инвесторов и бизнесменов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний. Саммит зарекомендовал себя в качестве успешной бизнес-платформы для установления новых контактов, а также подспорья для презентации экономических возможностей и инвестиционного потенциала нашей страны.

С 19 по 21 мая 2022 года в Казани состоится тринадцатый международный экономический саммит «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022».

Мероприятие проходит в рамках деятельности Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», председателем которой является президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Лейтмотивом деловой программы XIII Международного экономического саммита «Россия — Исламский мир: KazanSummit 2022» станет экономика совместного потребления и всеобщее благо халяль, а ключевыми темами предстоящего саммита — исламские финансы и партнерский банкинг, индустрия халяль, молодежная дипломатия, развитие экспорта, предпринимательство и инвестиции. В рамках мероприятия также состоятся выставка Russia Halal Expo 2022, Машиностроительный кластерный форум, Всемирный день халяль и мероприятия, посвященные 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

«Мы высоко ценим отношения дружбы, уважения и всестороннего взаимовыгодного партнерства со странами ОИС. Наши усилия направлены на укрепление сотрудничества между Россией и мусульманским миром. Мы рассматриваем страны ОИС как единомышленников на пути к всеобщему процветанию и продолжению открытого диалога между странами. Саммит «Россия — Исламский мир» является именно такой площадкой синергии экономической, научно-технической, культурной, информационной повестки через различные структуры ОИС»

Руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина

В 2021 году саммит объединил на одной площадке 5000 представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, топ-менеджеров российских и зарубежных компаний из 64 стран мира и 41 региона России, а также 24 послов и пять консулов зарубежных государств. Кроме того, в саммите участвовало руководство более 10 министерств зарубежных государств.

Среди традиционных мероприятий саммита — Форум молодых предпринимателей стран ОИС, Форум молодых дипломатов стран ОИС, SberTalk — мультимодальная дискуссионная офлайн-площадка с представителями власти и бизнеса, где обсуждаются реальные проблемы финансового сектора.

На площадке саммита также традиционно состоятся выставка халяль-индустрии Russia Halal Expo и Машиностроительный кластерный форум.

kazansummit.ru

Выставка Russia Halal Expo в 2022 году продлится три дня. Ее общая площадь увеличится в 2 раза по сравнению с 2021 годом и составит 10 000 кв. м. В 2021 году на выставке было представлено 113 экспонентов, среди которых стенды Индонезии, Турецкой Республики, Республики Казахстан, Республики Азербайджан, Республики Киргизия и другие. На первой линии выставки в этом году расположится зона Республики Татарстан, где будет представлен инвестиционный, туристический и промышленный потенциал республики, зоны 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией, «Казань — Молодежная столица ОИС — 2022» и «Татарстан — республика спорта».

Отличительной особенностью выставки этого года является свободный доступ к программе деловых сессий саммита, посвященных целям устойчивого развития ООН и экологии, глобальным тенденциям халяль-индустрии, будущему «благопристойной моды», туризму и медицине, основам партнерских финансов, а также Машиностроительному кластерному форуму.

За последний год мероприятие приобрело иные масштабы, мы готовы делиться изменениями и нововведениями.

Казань выиграла право проведения Всемирного дня халяль (World Halal Day), одного из мероприятий Совета Всемирного халяль-саммита, которое проводится ежегодно с 2014 года в разных уголках земного шара. WHD — это крупнейший форум в сфере исламского бизнеса и международная выставка, объединяющая десятки компаний-поставщиков товаров и услуг, соответствующих стандарту халяль. Впервые пройдет в столице Татарстана в рамках выставки Russia Halal Expo.

Источник: https://realnoevremya.ru/news/250502-xiii-mezhdunarodnyy-sammit-rossiya-islamskiy-mir-kazansummit-2022

Оцените эту публикацию
Текущий рейтинг: 1.0.
Голосов: 1
Комментарии
В тему:
kazansummit, 2022, мая 2022

Оставьте комментарий

Войдите:
avatar
Главное Новости Сюжеты Статьи Трибуна Справочник
Об агентстве Правила пользования Реклама Пресс-релизы Вебмастерам Рассылки
Свидетельство о регистрации ИА № ФС-77-28770 от 22 июня 2007г. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связии охраны культурного наследия России (Роскомнадзор).

Все права на материалы опубликованные на сайте принадлежат ИА "Исламтат", либо указанным в материалах правообладателям. На основании Федерального Закона "О средствах массовой информации" при использовании материалов ИА "Исламтат" ссылка на ИА "Исламтат" обязательна. Размещенные материалы 18+
© 2007-2022
Информационное агентство «Исламтат»
Сайт входит в сеть сайтов
Муслимнет
Разработано в студии Ариф